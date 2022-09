© iStock/baloon111



Auch Schnellkochtöpfe sparen nachweislich Energie und Zeit in der Küche. So reduziert sich die Kochzeit für ein Gericht im klassischen Kochtopf von 30 Minuten im Schnellkochtopf auf zehn Minuten. Ein weiterer Vorteil vom Kochen im Dampfkochtopf ist das nährstoffschonende Zubereiten von Lebensmitteln. So bleiben Mineralstoffe und Vitamine durch schonendes Dünsten erhalten.