Sie haben tatsächlich vergessen, die Zahnbürste und den Badeanzug einzupacken? Dann atmen Sie erstmal tief durch. Die Lösung kann so simpel sein: Geschäfte gibt es an jedem Urlaubsort. Je gelassener Sie als Eltern sind, desto entspannter sind auch Ihre Kinder. Also alles halb so wild ... Genießen Sie Ihren Familienurlaub!