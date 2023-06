© ARTCO-Berlin/ullstein bild via Getty Images



Gefühlt gibt es viele "One Hit Wonder" - nur ein Beispiel: Kaum jemand dürfte sich an "Back To Boogie" erinnern, das Patrick Hernandez nach seinem Disco-Nummer-eins-Hit "Born To Be Alive" veröffentlichte. Tatsächlich aber chartete der Song in Deutschland (und nur hier!) auf Platz 39. Hernandez darf also weltweit als One-Hit-Wonder gelten, nur hierzulande nicht.