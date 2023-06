© Lars Baron/Getty Images



Und was soll La'eeb sein? "Die Figur stammt aus einer unbeschreiblichen Parallelwelt - dem Maskottchen-Universum, das sich jeder in seiner eigenen Fantasie vorstellen kann", erklärte die FIFA zum Maskottchen der WM in Katar. Viele Beobachter erinnerte die Figur an ein Gespenst, oder ist sie/es doch eine "Tischdecke", ein "fliegender Teppich" oder ein "Bettvorleger", wie der "Spiegel" mutmaßte?