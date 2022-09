© Keystone/Getty Images



Sie darf trotz des Welthits "Killing Me Softly" in Deutschland als One-Hit-Wonder gelten: In den USA erreichte Roberta Flack mit "The First Time Ever I Saw Your Face" und "Feel Like Makin' Love" noch mit zwei weiteren Songs die Spitze der Charts, hierzulande sprang sogar für "Killing Me Softly" nur Platz 30 heraus.