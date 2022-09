© ProSieben / Willi Weber



Bald ist es wieder so weit: "The Masked Singer" (ab Samstag, 1. Oktober, wöchentlich um 20.15 Uhr auf ProSieben) geht in die siebte Staffel. Bevor das Rätselraten, moderiert von Matthias Opdenhövel, startet, werfen wir einen Blick in die Vergangenheit: Erinnern Sie sich noch, welche Promis in den vergangenen Staffeln unter den Masken steckten?