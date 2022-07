© Pascal Rondeau/Allsport/Getty Images



Jan Ullrich mit dem gelben Trikot bei der Tour 1997 - nie zuvor war die Radsport-Begeisterung in Deutschland so groß wie damals. Ullrich fuhr auch in den Folgejahren ganz vorne mit bei der Tour de France, holte außerdem zwei Weltmeistertitel im Einzelzeitfahren und Olympia-Gold. Dann der erste echte Tiefpunkt: seine Verwicklung in den Dopingskandal um den spanischen Arzt Eufemiano Fuentes.