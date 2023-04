© Apple TV+



Boris Becker wurde zu einem der größten Helden der deutschen Sportgeschichte, dann kam der tiefe Fall. In "Boom! Boom! The World vs. Boris Becker" von Oscar-Preisträger Alex Gibney wird die Karriere der Tennis-Legende nun aus internationaler Perspektive nacherzählt. Zum Start der neuen Dokumentation (ab sofort bei Apple TV+) erinnern wir an Beckers tragische Geschichte und weitere Star-Sportler, die erst ganz oben waren - und dann ganz unten.