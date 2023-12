© ZDF/Sandra Ludewig



Nur noch wenige Nächte schlafen, dann ist es endlich soweit: Nach dreijähriger Corona-Pause kehrt das Weihnachtsspektakel von Helene Fischer (39) zurück auf die TV-Bildschirme. Aufgezeichnet wurde die "Helene Fischer Show" (Montag, 25. Dezember, 20.15 Uhr, ZDF) bereits am 1. und 2. Dezember in der Messehalle in Düsseldorf.