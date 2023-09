© iStock/romkul



Was jeder in einer Notsituation im Kopf haben sollte, ist die Telefonnummer der Rettungszentrale: 112. Sie gilt in ganz Europa und auch vielerorts darüber hinaus. Sie funktioniert auch bei schwachem Mobilfunknetz und normalerweise sogar mit gesperrtem Smartphone. Der Button "Notfall" oder "Notruf" lässt sich immer drücken.