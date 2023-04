© Leonine Studios



Fans der auf den Romanen von Suzanne Collins basierenden Filmreihe "Tribute von Panem" dürfen sich freuen: Ein erste Trailer zum Prequel "The Ballad Of Songbirds & Snakes" wurde veröffentlicht. In dem Film geht es um den Aufstieg des jungen Präsidenten Snow (Tom Blyth) und die Anfänge der Hungerspiele mit Tribut Lucy (Rachel Zegler).