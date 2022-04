© iStock/Evgeniya Sheydt



Ja, der Abend läuft und die Drinks schmecken gut. Dennoch sollten Sie ab und an mal ein Glas Wasser trinken und den Alkohol in Maßen genießen. Sie sind Raucher? Dann fragen Sie Ihr Date, ob 1. er/sie auch raucht, 2. etwas dagegen hat, wenn Sie sich eine Zigarette anzünden und 3. dies in seiner/ihrer Gegenwart okay wäre, oder Sie dafür kurz nach draußen verschwinden dürfen.