© George De Sota/Newsmakers



In der Rolle des Sohnes von Mafia-Boss Tony Sopranos in "Die Sopranos" wurde er berühmt, im echten Leben ließ sich Robert Iler zu einem Verbrechen hinreißen: 2001 wurde er wegen Diebstahls zu drei Jahren auf Bewährung verurteilt, nachdem er gemeinsam mit zwei Freunden in New York 40 Dollar von zwei brasilianischen Touristen geraubt hatte.