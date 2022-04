© Evening Standard



Iggy Pop (links) und David Bowie verbrachten in den 70-ern zwei gemeinsame Jahre in Berlin, wobei Bowie seinem Kollegen auch half, mental und körperlich wieder in die Spur zu kommen. Im Interview mit dem "Zeit"-Magazin erinnerte sich Pop einst: "Ich aß gesund und bekam genug Schlaf. Ich lebte so vernünftig, dass es mir auf die Nerven ging."