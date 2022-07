© Sunset Boulevard / Corbis via Getty Images



An der Seite von Karlheinz Böhm spielte sich Mitte der 1950-er Romy Schneider in die Herzen ihrer Fans: Ihre Filmtrilogie "Sissi" von Ernst Marischka (Regie, Drehbuch) wird jedes Jahr zu Weihnachten im Fernsehen wiederholt. Dieses Jahr läuft "Sissi" am Heiligabend um 20.15 Uhr im Ersten. Die beiden Fortsetzungen folgen am ersten Weihnachtsfeiertag um 17.10 Uhr und am zweiten Weihnachtsfeiertag um 16.40 Uhr, ebenfalls im Ersten.