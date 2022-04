© iStock / zi3000



Das sieht nicht nur gut aus, es schmeckt auch fantastisch: Marinieren Sie Karotten in Honig, Öl, Thymian, Salz und Pfeffer und runden Sie das Ganze mit ein wenig Chili ab. Legen Sie die Möhren auf den Grill und rösten Sie sie von allen Seiten an - und dann am besten knackig genießen.