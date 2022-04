© ZDF/Rudolf Wernicke



Der Abschied naht: Zum letzten Mal schlüpft Annette Frier in der finalen Staffel von "Ella Schön" in die Rolle der Anwältin mit Asperger-Syndrom. Die erste Folge der letzten Staffel läuft am Sonntag, 24. April, 20.15 Uhr, im ZDF.