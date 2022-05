© Anna Maria Boshnakova



Musik hat bei Malik Harris bereits in der Kindheit eine große Rolle gespielt - deshalb sei die Verbindung zur Musik eine besondere, sagt er im Interview: "Ich höre Musik nicht nur im Hintergrund, sondern fühle mich in jeden Song rein, analysiere und versuche zu verstehen, was gerade passiert." Er wird Deutschland beim ESC in Turin vertreten.