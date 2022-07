© iStock/yulka3ice



Die Phase des Jagens und Sammelns in der Menschheitsgeschichte dauerte ungleich länger, ungefähr zwei Millionen Jahre, als die des Ackerbaus und der Viehzucht, die vor etwa 10.000 Jahren begonnen hat. Die Paleo-Idee gründet auf der Annahme, die menschlichen Gene seien daher eher an das Nahrungsangebot aus der Altsteinzeit angepasst: Die Bezeichnung "Paleo" kommt also von Paläolithikum.