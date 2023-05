© Ragnar Singsaas/Getty Images



Sängerin küsst Sängerin? Seit Madonnas Knutscherei mit Britney Spears eigentlich kein Aufreger mehr. In diesem Fall schon: Die finnische Sängerin Krista Siegfrieds setzte mit dem Kuss und ihrem Song "Marry Me" ein politisches Zeichen - für die gleichgeschlechtliche Ehe, die in Finnland zu diesem Zeitpunkt noch nicht legal war. In der Türkei sorgte der Kuss für Aufregung, China zensierte die Szene bei seiner Übertragung.