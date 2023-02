© 2023 Getty Images/Jesse Grant



"Ant-Man and The Wasp: Quantumania"-Hauptdarsteller Paul Rudd und Evangeline Lilly sprachen über ihren ehemaligen Marvel-Kollegen Jeremy Renner, der am Neujahstag einen schweren Schneepflugunfall hatte. "Er ist der beste Kerl und er ist großartig", erklärte Rudd.