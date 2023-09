© Pascal Le Segretain/Getty Images



In den 80-ern und 90-ern toppte Cindy Crawford nicht selten die Listen zur Wahl der schönsten Frau der Welt. Richard Gere angelte sie sich einst, konnte das ehemalige Topmodel aber nicht so lange an sich binden wie Rande Gerber. 1998 heirateten die beiden. Ihre Basis? Man sei vor dem ersten Date bereits Freunde gewesen, was Crawford unbedingt weiterempfehle.