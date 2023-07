© ZDF



Vor allem Elke Velten fiel der Armreif ins Auge: "Das ist aber sehr schön, wie eine Spirale sind die Diamanten gesetzt!" Doch "was ist mit dem Stein der in der Mitte sitzt", fragte die Händlerin in die Runde: "Ist das ein natürlicher Saphir?" Christian Vechtel entgegnete: "In der Größe wäre das natürlich ein Knaller!"