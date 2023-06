© ZDF



Ernst Kunst "ist leider in Vergessenheit geraten", so Berding. Der deutsche Bildhauer und Maler hatte ein sehr bewegtes Leben. Anfangs hatte er als Industriearbeiter gearbeitet und fand aber glücklicherweise in dem Kulturwissenschaftler und Politiker Paul Luchtenberg einen Mäzen, der auch ein Buch über Kunst veröffentlichte.