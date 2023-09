© iStock/fizkes



Ungefähr 26 Muskeln sind tagtäglich an unserem Mienenspiel beteiligt, manche mehr, manche weniger. Das wirkt sich auf Dauer auf unseren Gesichtsausdruck aus und prägt ihn durch Grinsefältchen um die Augen, Sorgenfurchen in der Stirn oder einen verkniffenen Mund. Durch ein bewusstes Wahrnehmen dieser Vorgänge und gezieltes An- und Entspannen lässt sich das beeinflussen.