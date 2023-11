© ZDF



20 Plakate zum Arbeitsschutz wurden in den 1950er-Jahren von der Industria GmbH in Berlin produziert. Der Wunschpreis des Verkäufers lag bei zehn bis 20 Euro pro Stück. Sven Deutschmanek taxierte 30 bis 40 Euro pro Plakat, also insgesamt auf 600 bis 800 Euro. Daniel Meyer zahlte 400 Euro.