© Pekka Tuuri/UPY 2022



Die besten Motive findet man manchmal direkt vor der eigenen Haustür: Der Finne Pekka Tuuri nahm dieses Bild mit dem Namen "All You Need is Love" in einem Teich 20 Minuten entfernt von seinem Zuhause auf. Das Bild, mit dem er in den Kategorien "Behaviour" und "My Backyard" gewann, zeigt Frösche während der Laichzeit im April.