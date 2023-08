Elon Musk ist CEO von Tesla und Besitzer von "X": Der Technik-Guru kündigte kürzlich in den sozialen Medien an, das Treffen zwischen ihm und Mark Zuckerberg im "X"-Livestream zu übertragen. Das Versprechen, das Musk in diesem Zusammenhang macht, wird von Zuckerberg offen in Frage gestellt.