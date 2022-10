© Sebastian Reuter / Getty Images for Netflix



Am 19. September 1995 wird Felix Kammerer in Wien geboren, sowohl Mutter Angelika als auch Vater Hans Peter sind renommierte Opernsänger. Felix Kammerer studierte Schauspiel in Berlin und spielte unter anderem am Maxim-Gorki-Theater. Seit der Saison 2019/20 ist er festes Ensemblemitglied beim Wiener Burgtheater.