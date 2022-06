© RTL / Moovie / Luis Zeno Kuhn



Einzelgänger Ascher (Olli Dittrich) hat ein Haus am See geerbt, in das er gerade eingezogen ist. Doch die Nachbarn respektieren sein ausgeprägtes Ruhebedürfnis nicht. "Das Seehaus" (Regie: Patrick Vollrath) ist eine von sechs verfilmten Kurzgeschichten aus Ferdinand von Schirachs 2018 erschienenen Erzählband "Strafe", RTL+ zeigt sie ab 28. Juni.