Durch das Fermentieren bleiben bereits vorhandene Vitamine erhalten und neue - B-Vitamine und vor allem Vitamin C - kommen noch hinzu. So konnten sich in der Ära vor dem Kühlschrank Menschen in der kalten Jahreszeit mit wichtigen Nährstoffen versorgen, ihren Ernteertrag aus dem Gemüsebeet haltbar machen und verfügbar halten. Das Verfahren ist Tausende von Jahre alt.