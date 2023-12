© iStock / KatarzynaBialasiewicz



Alle kommen an den Weihnachtsfeiertagen bei den Eltern oder Großeltern zusammen. Das heißt aber noch lange nicht, dass auch die ganze Arbeit an ihnen hängen bleiben muss. Helfen Sie in der Küche oder laden Sie die Eltern einfach mal zum Essen ein - das entspannt und nimmt den Stress.