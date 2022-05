© Leonine



"Dogs are a man's best friend" - das wissen nicht nur Hundehalter, sondern auch zahlreiche Serien- und Filmemacher. Anlässlich des Kinostarts von "Dog" (19. Mai, Bild) zeigen wir die berühmtesten vierbeinigen Hauptdarsteller, die in den letzten Jahren über die Leinwand und den Fernsehbildschirm getollt sind.