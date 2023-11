© Amazon Studios



In Staffel fünf macht die wohl bezauberndste Comedienne der Serienwelt ein letztes Mal für Furore: Auch in den finalen Episoden von "The Marvelous Mrs. Maisel" ist das Ziel der charismatischen Titelheldin dasselbe geblieben. Sie will auf der Comedybühne zum Star werden. Ob ihr Traum von einem Auftritt in der Carnegie Hall in Erfüllung geht?