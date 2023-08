© iStock / matt_benoit



Es geht so schnell: Kaum hat man nicht aufgepasst, ist ein Kugelschreiber ausgelaufen oder Edding aufs Lieblingshemd gelangt. Halb so wild! Sprühen Sie etwas alkoholhaltiges Haarspray auf den Fleck und geben Sie das Kleidungsstück in die Waschmaschine.