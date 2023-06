© SR/ASO



Die Tour de France 2023 startet am 1. Juli im spanisch-baskischen Bilbao. Spannend dürfte es in diesem Jahr zwischen Jonas Vingegaard und Tadej Pogačar werden. Die Dokumentation "Mythos Tour" zeigt zudem die Geschichte des legendären Radrennens (ebenfalls 1.7., gegen 18 Uhr im Ersten oder in der ARD Mediathek).