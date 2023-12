© iStock/nensuria



Der Hals fühlt sich rau an, die Nase fängt an zu laufen. So geht es meistens los, nachdem sich Erkältungsviren eingenistet haben in den oberen Atemwegen. Wie es weitergeht, ist bekannt: Je nachdem, wie heftig die Erkältung zuschlägt, schmerzen Kopf, Glieder und Bronchien, Husten und möglicherweise auch Fieber plagen den Körper. Da hilft nur auskurieren. Mithilfe von Hausmitteln fällt das leichter.