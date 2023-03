© Chris Hofer/Getty Images



Nach seinem "Forsthaus Falkenau"-Ausstieg war Christian Wolff (Bild, mit Ehefrau Marina) in zahlreichen weiteren TV-Serien als Gast zu sehen, zuletzt in "SOKO Stuttgart". In den letzten Jahren arbeitete der Schauspieler, der am 11. März seinen 85. Geburtstag feiert, aber vorwiegend am Theater, von November 2022 bis Februar etwa im Stück "Monsieur Pierre geht online" zusammen mit seinem Sohn Patrick.