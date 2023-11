© Chris Hofer/Getty Images



Nach seinem "Forsthaus Falkenau"-Ausstieg war Christian Wolff (Bild, mit Ehefrau Marina) in zahlreichen weiteren TV-Serien als Gast zu sehen, zuletzt in "SOKO Stuttgart". In den letzten Jahren arbeitete der 85-Jährige aber vorwiegend am Theater, von November 2022 bis Februar etwa im Stück "Monsieur Pierre geht online" zusammen mit seinem Sohn Patrick.