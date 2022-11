© RTL/Markus Hertrich



In den NWG-Staffeln vier (2019) und fünf (2020) war für Andrea Meßner in der Vorrunde Schluss und sie rettete sich auch diesmal gerade so ins Halbfinale, weil sie in der Vorrunde am Schwungarm abschmierte. Jetzt aber ist sie stark - und total locker: Sie genießt den Parcours und ihr Lächeln wird nach jedem geschafften Hindernis breiter. Geht da was?