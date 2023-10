© RTL / Markus Hertrich



Junger Mann, aber Sprüche wie ein Routinier: "Mein Ziel ist es, Last Man Standing zu werden!" Lars Meyer, ein frisches, 16-jähriges "Kampf-Küken", ist cool und frech drauf und ratzfatz am Buzzer. Dort aber zeigt er doch Emotionen, geht am Buzzer in die Knie und schlägt vor fassungsloser Freude die Hände vors Gesicht: "Ein Traum wurde wahr!"