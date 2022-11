© ZDF / Georges Pauly



"Erschreckend, wie 'zupackend' man sich in einer Uniform fühlt", sagt Franziska Hartmann über ihre Rolle in "Neuland". Die ZDF-Serie ist am Dienstag, 27., und Mittwoch, 28. Dezember, ab 22.15 Uhr, im Zweiten, und bereits ab 14. November in der Mediathek zu sehen.