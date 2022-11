© ©Marvel Studios 2022. All Rights Reserved.



Valkyrie (Tessa Thompson) ist eine ehemalige Valküre und arbeitete für den Grandmaster (Jeff Goldblum). Thor (Chris Hemsworth) übergibt ihr in "Avengers: Endgame" (2019) den Thron von New Asgard. Inzwischen war Valkyrie bereits in drei MCU-Filmen dabei, zuletzt 2022 in "Thor: Love and Thunder".