Sie gehört zu den mächtigsten Superheldinnen des Marvel-Universums: Scarlet Witch alias Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen). Ihr MCU-Debüt feierte sie bereits 2014 mit "The Return of the First Avenger", 2021 bekam sie mit "WandaVision" ihre eigene Serie. Zuletzt war sie in "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" (2022) zu sehen.