Laut Deutschmanek wurde der Quotenmesser, getarnt als Uhr, in den 1960er/70er-Jahren an den Fernseher angeschlossen, um zu messen: "Ist der Fernseher überhaupt an und wurde das Erste oder Zweite Deutsche Fernsehen eingeschaltet?" Dafür kam jede Woche ein Techniker, der hinter das Uhrwerk einen Lochstreifen einlegte.