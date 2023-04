© iStock / Cn0ra



Es klingt so einfach, ist aber sehr effektiv: Eine To-do-Liste hilft Ihnen, Ihre anstehenden Aufgaben zu strukturieren und zu priorisieren. Sie senken die Gefahr, etwas zu vergessen. Außerdem visualisieren Sie so Fortschritte und sehen, was Sie bereits geschafft haben. Das motiviert! Dabei muss es nicht immer der klassische Notizzettel sein, auch eine digitale Liste auf Ihrem Desktop hat den gleichen Effekt.