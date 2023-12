© ZDF



"Das ist eine Rarität", war sich die Verkäuferin bei Horst Lichter in der Mittwochsausgabe der ZDF-Trödelshow "Bares für Rares" ganz sicher. Denn ihr Bild von einem der bekanntesten deutschen Landschaftsmaler tauchte in keinem Katalog auf. Ihren fünfstelligen Wunschpreis konnte sich aber keiner leisten. Und so war Teamwork im Händlerraum gefragt.