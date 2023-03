© Eamonn M. McCormack/Getty Images



Mit zwei großen Nebenrollen zurück ins Rampenlicht: 2019 war Al Pacino sowohl in Quentin Tarantinos "Once Upon a Time ... in Hollywood" als auch in "The Irishman" von Martin Scorsese zu sehen. Der Oscar-Preisträger spielte zuletzt in der Amazon-Serie "Hunters" mit und soll in einer kommenden "King Lear"-Verfilmung die Hauptrolle übernehmen.