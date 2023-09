© iStock / AOosthuizen



Der Volksmund sagt, ein Elefant vergisst nichts - erst recht nicht seine erste Liebe. So lässt es sich vielleicht erklären, warum sich zwei Elefanten auch nach jahrzehntelanger Beziehung lieben wie am ersten Tag. Auf der anderen Seite erinnern sie sich auch an jede Macke und jeden Streit. Da können wir Menschen doch heilfroh sein, vieles mit der Zeit zu vergessen. Hätten wir alle ein perfektes Gedächtnis, wäre die Scheidungsrate bestimmt höher.