Haben Sie auch Vasen, in denen Blumen scheinbar ewig überleben und andere, in denen sie ruckzuck welk werden? Möglicherweise hilft es, letztere einer gründlichen Reinigung zu unterziehen. Denn Ablagerungen von Kalk und Co. lassen in einer Vase eher Keime gedeihen.